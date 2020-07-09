Верещук прокомментировала пленки о Порошенко: общество не должно мириться с такими политиками

КИЕВ. 9 июля. УНН. Надо, чтобы общество не мирилось с такими политиками. Так в эфире телеканала ZIK народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук прокомментировала опубликованные пленки, на которых якобы пятый Президент Украины Петр Порошенко говорит в 2015 году с президентом России Владимиром Путиным, передает УНН.

"Я свою оценку сделала тогда, и, конечно, не меняю до сих пор, а вот люди, которые мне писали на Facebook, хейтили, пытались каким-то образом прокритиковать - пусть сами послушают и сделают выводы. Я понимала, с кем я разговаривала и с кем я имею дело. Очень хорошо понимала, что это будет продолжаться. Но надо, чтобы общество не мирилось с такими политиками. Чтобы общество делало и выносило свои выводы, потому что на сегодня он является действующим народным депутатом, действующим политиком и очень умело этим пользуется", - прокомментировала Ирина Верещук пленки о Петре Порошенко, опубликованные сегодня.

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Ранее в МВД прокомментировали происхождение записей разговора Порошенко и Путина.

Как сообщали СМИ, 9 июля народный депутат Украины Андрей Деркач в Киеве представил записи телефонных переговоров, на которых звучат голоса, похожие на голоса пятого Президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина.