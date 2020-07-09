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У Путина нет необходимости наступать сейчас на Украине - Геращенко

У Путина нет необходимости наступать сейчас на Украине - Геращенко

КИЕВ. 9 июля. УНН. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что у президента РФ Владимира Путина нет необходимости наступать сейчас на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK, передает УНН.

Так, отвечая на вопрос, насколько вероятно полномасштабное военное вторжение России с целью захватить дамбу в Херсонской области и обеспечить Крым водой, Геращенко отметил: “В 2015 году на сайте Миротворец были опубликованы полностью готовые планы российского наступления на Украину, которая две недели планировала захватить всю Украина по левому берегу Днепра, планы РФ по захвату Украины и различных ее частей есть, я в этом уверен и не сомневаюсь”.

“Я не могу рассчитывать вероятность. Что касается моей личной мысли, то необходимости Путина наступать на Украину нет, потому что непонятно как своему народу продать зачем на Украину нападать сейчас”, — добавил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что в Конституции СССР была заложена “мина замедленного действия” — положение о праве союзных республик на выход из состава единого государства.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Антон Геращенко
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