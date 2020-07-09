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В Украине 150 проблемных объектов строительства - Верещук

В Украине 150 проблемных объектов строительства - Верещук

КИЕВ. 9 июля. УНН. Народный депутат фракции “Слуга народа” Ирина Верещук рассказала, что в Украине 150 объектов проблемного жилищного строительства, из них пятьдесят первой Киеве. Об этом она сказала в эфире телеканала ZIK, передает УНН.

“В Украине, по состоянию на 2020 год, 150 проблемных объектов жилищного строительства. Я не думаю, что здесь кто-то будет удивлен — 51 объект — это Киев. Это огромная доля, это огромная проблема. Почему так происходит. И вы правильно спрашиваете, может ли киевская городская власть побороться с аферами в строительстве жилом в Киеве. В первую очередь нужно сказать, и это факт — инкорпорированы застройщики в саму власть. Они и есть властью... Когда мы говорим о Аркаде, когда мы говорим о других, так сказать, проблемных объектах — Элита Центр, Укрбуд, УКО-Групп, строительная компания ТММ — тысячи обворованых, обманутых инвесторов. Это миллиарды гривен”, — сказала Ирина Верещук.

Она отметила, что киевская власть, вместо того, чтобы проверить строительные фирмы на предмет платежеспособности — переводят эту проблему на центральный уровень и говорят идти к Президенту Владимиру Зеленскому и решать ее за счет налогоплательщиков.

“Это не правильно. Это надо действительно останавливать”, — добавила Ирина Верещук.

Напомним, эксперт пояснила, почему в Киеве задерживается ввод в эксплуатацию жилых домов.

Источник: УНН
Теги: Украина, строительство
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