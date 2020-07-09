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Украине нужно упростить процедуру набора судей – Геращенко

Украине нужно упростить процедуру набора судей – Геращенко

КИЕВ. 9 июля. УНН. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Украине нужно упростить процедуру набора судей, так как по сегодняшней процедуре все вакансии придется потратить 10 лет. Об этом он сообщил во эфира на телеканале ZIK, передает УНН.

“Нам нужно упростить процедуру набора судей, на сегодня она настолько сложная, если мы такими темпами будем заполнять вакансии, на это уйдет 10 лет. От судей зависит масса решений, судьи выносят в год 5-6 млн решений в год по всей стране, плохих решений, которые попадают на телеканалы — их несколько сотен и большинство решений правильные”, — заявил он.

Напомним, 22 июня, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 3711, поданный Президентом Зеленским, о внесении изменений в законодательство о деятельности Верховного Суда и органов судейского управления.

Источник: УНН
Теги: Украина, Антон Геращенко
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