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Минэнерго: позорные схемы поставок российского угля на "Центрэнерго" должны прекратиться

Минэнерго: позорные схемы поставок российского угля на "Центрэнерго" должны прекратиться

Ольга Буславец

КИЕВ. 10 июля. УНН. "Центрэнерго" должно предоставлять приоритет украинскому углю из государственных шахт, а позорных схем поставок российского угля - не должно быть. Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает УНН.

Она подчеркнула, что все украинские шахты должны как можно быстрее выйти из вынужденного простоя, а горняки - вернуться на работу.

"Мы ожидаем, что "Центрэнерго" проявит государственную позицию и предоставит приоритет украинскому углю, а он должен закупаться приоритетно на государственных шахтах. Остальное по потребности "Центрэнерго" может покупать на свободном рынке, по конкурентным ценам и условиям, которые удовлетворяют стороны.

Минэнерго считает, что основной задачей всех заинтересованных сторон является успешное прохождение отопительного сезона, обеспечение горняков работой, а "Центрэнерго" - углем. Также мы надеемся на то, что позорных схем с поставками российского угля на "Центрэнерго" больше не будет", - заявила руководительница министерства.

Напомним, недавно журналисты разоблачили схемы поставок на "Центрэнерго" российского угля компаниями с орбиты Игоря Коломойского. Схемы прикрыли и обязали "Центрэнерго" предоставлять приоритет украинскому углю, чтобы выводить из простоя украинские шахты. Но "Центрэнерго" жалуется на такие мероприятия и заявляет о необходимости взятия кредитов под закупку украинского угля.

Также напомним, вторую неделю подряд шахтеры митингуют в Киеве, требуя вывода их из простоя.

Источник: УНН
Теги: уголь, Украина, Минэнергоугля
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