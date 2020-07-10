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Украина никоим образом не причастна к протестам в Сербии - Посольство в Белграде

Украина никоим образом не причастна к протестам в Сербии - Посольство в Белграде

КИЕВ. 10 июля. УНН. Украина никоим образом не вмешивается во внутренние дела Сербии. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Белграде по поводу утверждения некоторых российских и пророссийских информационных источников о якобы “украинском сценарий” и вмешательства украинцев в протесты в Республике Сербия, отмечает УНН.

Посольство Украины не располагает информацией об участии украинских граждан в последних событиях в Сербии и “апеллирует к СМИ в Сербии не распространять фальшивые материалы об Украине и украинских гражданах”, отмечается в материале.

Государственное телевидение Сербии ранее 9 июля сообщило, что среди более 150 задержанных участников протеста в Белграде был и гражданин Израиля, родившийся в 1999 году в Украине.

В Белграде, Новом Саде, Нише и еще нескольких городах Сербии продолжаются массовые протесты против власти и президента Александара Вучича из-за повторного введения карантинных мероприятий и из-за того, что власти, по мнению граждан, обманывают общественность по количеству больных COVID-19 и умерших от начала эпидемии.

Источник: УНН
Теги: Украина, Сербия
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