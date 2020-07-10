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Секретарь СНБО уверяет, что Президент имеет большое желание закончить войну

Секретарь СНБО уверяет, что Президент имеет большое желание закончить войну

КИЕВ. 10 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский имеет большое желание закончить войну в Украине. Об этом в эфире программы “Право на власть” заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает УНН.

“Друзья, идут переговоры — тяжелые, сложные каждый день. Владимир Александрович имеет очень большое желает закончить войну в Украине, вернуть украинские земли. И, если вы считаете, что это нужно делать публично, на каком пылу, на каких-то, скажем так, подиумах, ну не делается это так. Ни в одном мире так не делается. Мы с вами должны дождаться результата и, когда результат будет положительный, мы должны поблагодарить всех тех людей, которые в этом принимают участие”, — заявил он.

Добавим, ранее Данилов рассказал о реализации ракетной программы в рамках реформы ВСУ.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина
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