Украина в ТКГ решает вопрос срочного обмена пленного боевиками Матюшенко

КИЕВ. 10 июля. УНН. Вернуть домой пленного Валерия Матюшенко, у которого наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем, просят представители Украины в трехсторонней контактной группе в Минске. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель в ТКГ от Украины Денис Казанский, передает УНН.

"В гуманитарной подгруппе на этот раз также говорили об украинском пленном Валерии Матюшенко, который сидит в плену у боевиков ДНР на 32-й зоне. У него возникли серьезные проблемы со здоровьем - сильные боли и быстрая потеря веса", - написал Казанский.

Он считает, что это могут быть либо симптомы онкологии, или другие последствия издевательств, которым человек подвергался в плену.

"Украинская сторона просит обменять Матюшенко в экстренном порядке, так как человек серьезно болен, и важно успеть его спасти. Информацию донесли до ОБСЕ и "той стороны". Сейчас добиваемся проведения обследования. Пока понятной реакции и четкого ответа со стороны боевиков нет. Но вопрос нужно постоянно поднимать и контролировать, так как человек в реальной беде", - сообщил представитель.

Напомним, Валерий Матюшенко был в списках на обмен еще в 2017 году, но тогда его не отдали. Позже его фамилию боевики перестали подтверждать. По словам Татьяны Матюшенко, сейчас ее мужа удерживают в Макеевской колонии.

Ранее в УНН сообщалось, что украинские пленные с ОРДЛО рассказали, кто еще удерживается боевиками на оккупированном Донбассе, среди них оставался и обвиненный в "шпионаже" Матюшенко.