Степанов рассказал о самоизоляции лиц, прибывших вместе с больными COVID-19 из стран "красной зоны"

КИЕВ. 10 июля. УНН. Туристы, которые возвращаются из стран "красной зоны" с пассажирами, у которых обнаружили COVID-19, должны пройти 14-дневную самоизоляцию. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"То, что касается контактных лиц, прибывших. Если они контактировали с больным коронавирусной болезнью, то этот алгоритм действий... он у нас четко прописан, что этот человек будет на самоизоляции с соответствующим тестированием в течение 14 дней. 14 дней - поэтому что инкубационный период предусматривает 14 дней", - сказал Максим Степанов, отвечая на вопрос, будут проходить самоизоляцию туристы, если у кого-то из пассажиров во время возвращения из "красной зоны" обнаружат коронавирусную болезнь.

Напомним, Степанов объяснил, как можно ускорить выход из самоизоляции после возвращения из стран "красной зоны".