Глава ГИГ Васильченко показал неспособность к решительным действиям - СМИ

КИЕВ. 10 июля. УНН. Председатель Государственной инспекции градостроительства (ГИГ) Юрий Васильченко оказался неспособным к воплощению реформы сферы архстройконтроля. Об этом пишет 112 канал, передает УНН.

"Попытки своих хозяев сделать образ топ-менеджера и отойти от коррупционного бекграунда Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Васильченко умудрился перечеркнуть неспособностью организовать хоть что-то. Это единственный чиновник такого уровня, на которого трижды подряд Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) составляет протоколы об административном правонарушении. О какой надлежащей организации надзора и контроля в строительстве вообще может идти речь?" – отмечается в статье.

В ней напоминается, что СМИ уже писали о планах переноса старых коррупционных схем вместе с Юрием Васильченко из ГАСИ в ГИГ.

""Это – результат плодотворного сотрудничества председателя парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрея Клочко и его официального помощника, экс-руководителя управления разрешительных процедур ГАСИ Александра Сергиенко. Строительное сообщество прекрасно понимает, что присутствие Васильченко и других экс-чиновников ГАСИ в новом органе ассоциирует его с коррупцией и незаконным строительством. Поэтому за счет вливания теневых денег было подключено группу пиарщиков, которые пытались превратить рядового клерка в топ-менеджера. Не секрет, что за назначением Васильченко маячит тень его многолетнего руководителя, "отца строительной коррупции" Алексея Кудрявцева", - подчеркивают СМИ.

Они отмечают, что амбиции, помноженные на пиар, сделали медвежью услугу Васильченко, который сам поверил в свои несуществующие таланты менеджера.