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Германия будет способствовать привлечению Украины к усилиям ЕС по поиску вакцины от COVID-19

Германия будет способствовать привлечению Украины к усилиям ЕС по поиску вакцины от COVID-19

Анка Фельдгузен

КИЕВ. 10 июля. УНН. Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен будет способствовать привлечению Украины к инициативе Европейского союза по поиску вакцины от COVID-19. Об этом она сказала во время онлайн-дискуссии в пятницу, передает корреспондент УНН.

"Я думаю, что есть такие сферы в ЕС, к которым Украина может приблизиться достаточно легко", - сказала посол.

По ее словам, это, например, может быть рынок электроэнергии.

"Другой пример, это поручение Украины в Европейский фонд, чтобы найти вакцину против коронавируса. Это действительно европейский вопрос. Я буду очень способствовать, чтобы ЕС привлекли Украину. Здесь есть хорошие профессиональные ученые, которые могут делать украинский вклад в это. И это глобальный вопрос... В этих сферах Украина может стать полноценным участником наших усилий по интеграции", - добавила Фельдгузен.

Как сообщал УНН, в июне стало известно, что Украина начала переговоры с правительством Великобритании по заказу и предзаказу вакцины от COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, вакцина, Коронавирус
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