Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,95 -0,2202  EUR: 30,43 -0,0774 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Порошенко солгал в прямом эфире: документ
Порошенко солгал в прямом эфире: документ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
10275

Послы G7 подняли тему судебной реформы на встрече с заместителем Ермака

Послы G7 подняли тему судебной реформы на встрече с заместителем Ермака

КИЕВ. 10 июля. УНН. В пятницу во время встречи с заместителем главы Офиса Президента Андреем Смирновым послы стран "Большой семерки" подчеркнули важность судебной реформы и призвали к принятию дальнейшего законодательства на укрепление судебной добродетели. Об этом говорится в сообщении на официальной Twitter-странице послов, передает УНН.

"Во время встречи с заместителем главы Офиса Президента Андреем Смирновым послы стран G7 подчеркнули важность судебной реформы для экономического роста и доверия инвесторов и призвали к принятию дальнейшего законодательства на укрепление судебной добродетели согласно ожиданиям украинского народа", - говорится в сообщении.

Как отметили дипломаты, в случае, если это новое законодательство будет соответствовать международным обязательствам Украины, то "мы подтверждаем нашу готовность предложить международных экспертов для участия в прозрачном процессе создания независимой Высшей квалификационной комиссии".

Напомним, ранее сегодня новую судебную реформу в Украине с послами стран "Большой семерки" обсудил глава исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минрегионе рассказали, когда появится институт префектов.

Также напомним, в полиции разъяснили особенности института уголовных проступков.

Источник: УНН
Теги: Большая семерка, послы, Офис президента Украины
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.