Замки, музеи и театры: Ткаченко анонсировал обсуждение реконструкции объектов культуры

КИЕВ. 10 июля. УНН. Министерство культуры и информационной политики готовит перечень объектов, которые реконструируют или восстановят в рамках второго этапа "Большого строительства". Возможно и публичное обсуждение. Об этом во время пресс-брифинга "Деньги на культуру: как будут формировать бюджеты на следующий год?" сообщил глава министерства Александр Ткаченко, передает корреспондент УНН.

"Речь идет о реконструкции ста замков, музеев, театров. Мы составляем сейчас предварительный перечень, просчитываем это и надеемся, что в ближайшее время обсудим с коллегами, пройдем обсуждение, возможно, публичное, чтобы утвердить этот список", - сказал Ткаченко.

Он отметил, что речь идет прежде всего об объектах, требующих больше всего реконструкции сегодня, находящихся в аварийном состоянии, а также о том, чтобы эти объекты заработали как центры туристического притяжения, что и является инвестицией в будущее.

Напомним, что в следующем году планируется построить в два раза больше дорог в рамках программы "Большое строительство". Продолжение же программы направлено на "культурные магниты", к которым и будут вести эти дороги.