В ВСУ начались первые обжалования решений Хомчака об увольнении офицеров

КИЕВ. 10 июля. УНН. К Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины генерал-полковнику Руслану Хомчаку подан иск о незаконном увольнении с должности. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.

Исковое заявление было направлено в Херсонский окружной административный суд в начале мая этого года. В своем заявлении истец, Орловцев Дмитрий Александрович, просит суд признать противоправным и отменить приказ Хомчака от 7 мая 2020 года №47 (по личному составу) в части увольнения истца от занимаемой должности и назначения старшим офицером отделения предупреждения, выявления преступлений и других правонарушений отдела предотвращения, выявления преступлений и других правонарушений Восточного территориального управления Военной службы правопорядка.

Судя по декларации Орловцева за 2017 года, ранее он занимал должность начальника отделения предупреждения, выявления преступлений и других правонарушений и был заместителем начальника Херсонского зонального отдела военной службы правопорядка.

О причинах увольнения и понижения офицера в тексте его иска не указано.

Вместе с тем, постановлением от 19 мая суд отказал в удовлетворении заявления истца об обеспечении иска. А постановлением от 21 мая суд открыл упрощенное производство по указанному административному делу.

Подготовительное заседание по иску запланировано на 5 августа 2020 года.

Как сообщалось в УНН, главнокомандующий Руслан Хомчак начал так называемую "кадровую реформу" ВСУ, согласно которой планируется сократить штатную численность военнослужащих. Вместе с тем, Хомчак подтвердил значительный некомплект войска, согласно штатной численности.

При этом, по словам военного эксперта Сергея Грабского, "сокращать войска во время растущей угрозы, в условиях действующего вооруженного конфликта, - это, по меньшей мере, глупо и нецелесообразно".

Хомчак говорит, что решение поэтапно привести штатную численность войск в соответствие с определенным законодательством Украины количеством, объясняет Грабский и констатирует:

"Ну, но это же все равно сокращение! Мало того, в чем заключается специфика сокращения: сокращаются штатные должности, а на сколько у нас укомплектованность войск соответствует заявленной численности, - об этом же не говорят", - отметил эксперт.