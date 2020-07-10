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В "Слуге народа" назвали вероятного претендента на кресло вице-премьера по ОПК

В "Слуге народа" назвали вероятного претендента на кресло вице-премьера по ОПК

КИЕВ. 10 июля. УНН. Вице-премьер-министром по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) может стать бывший председатель Государственного космического агентства Украины Олег Уруский. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает УНН.

"Что касается вице-премьера по ОПК... Пока остановились на кандидатуре Олега Уруского. На следующей неделе будет собеседование с фракцией для принятия решения", - сообщил Качура.

Добавим, в начале 2020 года бывший председатель Государственного космического агентства Украины Олег Уруский был назначен директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина".

Напомним, Зеленский заявил, что вице-премьер по вопросам промышленной политики может появиться в Украине уже через неделю.

Как сообщалось, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает целесообразным введение должности вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и космической отрасли.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Слуга народа
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