Нарушители габаритно-весового контроля заплатили уже около 13,5 млн грн штрафов - Криклий

КИЕВ. 10 июля. УНН. Недобросовестные перевозчики заплатили в казну государства около 13,5 млн грн штрафов, а из-за нарушения карантина в общественных заведениях уже составлено 194 протокола. Об этом Президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили во время традиционного селекторного совещания министр инфраструктуры Владислав Криклий и представитель Нацполиции, сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

"Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что недобросовестные перевозчики, перегруз у которых был обнаружен на комплексах габаритно-весового контроля, уже заплатили почти 13,5 млн грн штрафа", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Нацполиции сообщили, что уже составлено 194 протоколов из-за нарушения карантина в общественных заведениях.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский поставил задачу Степанову навести порядок с медобеспечении ветеранов АТО/ООС.