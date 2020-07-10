Законопроект "О медиа" важно рассмотреть в первом чтении в ближайшее время - нардеп

КИЕВ. 10 июля. УНН. Проект закона №2693-д "О медиа" необходимо принять в первом чтении в ближайшее время. Об этом написала в Facebook заместитель главы депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает УНН.

"Медиазаконодавство в Украине не просто морально устарело, оно еще и не выдерживает проверки временем. Вот почему очень важно не откладывать в ящик медийную реформу и рассмотреть законопроект "О медиа" №2693-д в первом чтении в ближайшее время в Верховной Раде и продолжить дискуссии и его улучшение ко второму чтению", - написала Кравчук.

Она напомнила, что в Совете Европы также призвали рассмотреть законопроект на этой сессии и напомнили, что приведение медийного законодательства в соответствие с нормами ЕС является одним из обязательств, которые на себя взяла Украина в Соглашении об ассоциации.

"И, несмотря на многочисленные манипуляции и кампанию настоящей "демонизации" законопроекта, которая разворачивается сегодня, мы видим мощную поддержку со стороны международного сообщества. Надеюсь получить ее и от коллег в сессионном зале", - отметила нардеп.

Напомним, что в июне Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики завершил работу над законопроектом "О медиа" №2693-д, над которым работали полгода.