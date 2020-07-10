Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,93 -0,0179  EUR: 30,54 0,1064 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Порошенко солгал в прямом эфире: документ
Порошенко солгал в прямом эфире: документ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
16005

Суд отказал "Партии Шария" во взыскании более 3,2 млн грн из госбюджета Украины

Суд отказал "Партии Шария" во взыскании более 3,2 млн грн из госбюджета Украины

КИЕВ. 10 июля. УНН. Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска политической партии Анатолия Шария к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на решение суда.

"В удовлетворении исковых требований Политической партии "Партия Шария"... отказать полностью", - говорится в решении суда.

Отмечается, что "Партия Шария" требовала взыскания из Государственного бюджета Украины через Национальное агентство по предупреждению коррупции средства государственного финансирования уставной деятельности политических партий за 2019 в пользу партии "Партия Шария" в размере 3222 918,52грн.

Исковые требования были мотивированы противоправной бездеятельностью ответчика по неосуществлении распределения средств государственного финансирования уставной деятельности политических партий за 2019 в пользу политической партии "Партия Шария".

Напомним, Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску политической партии Анатолия Шария к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, НАПК
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.