Суд отказал "Партии Шария" во взыскании более 3,2 млн грн из госбюджета Украины

КИЕВ. 10 июля. УНН. Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска политической партии Анатолия Шария к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на решение суда.

"В удовлетворении исковых требований Политической партии "Партия Шария"... отказать полностью", - говорится в решении суда.

Отмечается, что "Партия Шария" требовала взыскания из Государственного бюджета Украины через Национальное агентство по предупреждению коррупции средства государственного финансирования уставной деятельности политических партий за 2019 в пользу партии "Партия Шария" в размере 3222 918,52грн.

Исковые требования были мотивированы противоправной бездеятельностью ответчика по неосуществлении распределения средств государственного финансирования уставной деятельности политических партий за 2019 в пользу политической партии "Партия Шария".

Напомним, Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску политической партии Анатолия Шария к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.