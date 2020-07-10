Совбез РФ обсудил Украину с Путиным

КИЕВ. 10 июля. УНН. Во время сегодняшнего оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России, которое в режиме видеосвязи провел президент РФ Владимир Путин, обсуждали вопрос Украины. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи на сайте Кремля, передает УНН.

"Состоялся обмен мнениями по ряду международных тем. В частности, высказано разочарование в связи с отсутствием динамики по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины", - сообщили в Кремле.

Сообщается, что в совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель главы СБ РФ Дмитрий Медведев и секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава администрации Кремля Антон Вайн, министры внутренних дел Владимир Колокольцев и иностранных дел Сергей Лавров, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Как сообщал УНН, на этой неделе в формате видеоконференции состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. На заседании украинская сторона призвала к установлению режима тишины в связи с ситуацией в Луганской области, где бушуют лесные пожары.