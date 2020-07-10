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В "Слуге народа" заявили о необходимости создания ВСК относительно разговора Порошенко и Путина

В "Слуге народа" заявили о необходимости создания ВСК относительно разговора Порошенко и Путина

КИЕВ. 10 июля. УНН. Необходимо установить подлинность пленок разговора пятого Президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина. Также нужно срочно создать временную следственную комиссию по расследованию этих пленок. Об этом народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Леся Забуранная заявила в эфире ток-шоу "19:00" Анастасии Дайнод и Ростислава Сухачева на телеканале ZiK, передает УНН.

"Я прослушивала то, что было записано на пленках ... Лично я убеждена, как и большинство народных депутатов из всех фракций, мы будем настаивать на том, чтобы теперь после установления подлинности этих пленок был проведен мониторинг и анализ взаимоотношений между Украиной и Россией со стороны первых лиц в течение 2014-2019 годов, и в случае установления государственной измены ... были соответствующие последствия ... Поэтому, я искренне верю, что после установления подлинности этих пленок является абсолютно срочным, крайне необходимым шаг по созданию ВСК и расследованию не только ВСК, но и соответствующими правоохранительными органами всех обстоятельств и в соответствии - привлечение к ответственности", - отметила Забуранная.

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Напомним, "Слуга народа" в понедельник, 13 июля может собраться на заседание фракции.

Как ранее сообщали СМИ, 9 июля народный депутат Украины Андрей Деркач в Киеве представил записи телефонных переговоров, на которых звучат голоса, похожие на голоса пятого Президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Петр Порошенко, Слуга народа
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