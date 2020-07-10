АМКУ оштрафовал фармкомпанию за распространение неправдивой информации о лекарствах от COVID-19

КИЕВ. 10 июля. УНН. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию "Экофарм" на 3,2 млн грн за распространение неправдивой информации о лекарствах от COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

"Согласно решению Комитета ООО "Научно-производственная компания "Экофарм" нарушило конкурентное законодательство, сообщив ложную информацию об эффективности препарата "Протефлазид" при лечении острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. При этом должного обоснования этого утверждения у компании нет", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в одном из телевизионных сюжетов с участием заместителя генерального директора компании Александра Гриневича отмечалось, что экстракт щучки дернистой и травы вейника наземного может остановить китайский коронавирус, содержит составляющие, которые должны обезопасить от коронавируса, а также, что действующее вещество препарата полностью блокирует вирус.

При этом, состав действующих веществ лекарственного средства - экстракт "Протефлазид" из травы щучки дернистой и травы вейника наземного, растворитель экстракции: этанол 96%.

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Также на сайте компании была размещена информация о лекарственном средстве "Протефлазид", которая касается лечения и профилактики острой COVID-19 без надлежащего обоснования в соответствии с действующим законодательством и официальных рекомендаций Министерства здравоохранения Украины.

В АМКУ отметили, что за громким названием содержится исследование, которое не касается ни COVID-19, ни любого другого коронавируса человека. Исследование изучало действие препарата на коронавирус свиней.

"Поэтому АМКУ, проанализировав размер дохода, связанный с нарушением и установив, что компания не признает нарушения, оно было длительным и до сих пор не прекращено полностью, поскольку не убраны информационные материалы, которые могут вводить в заблуждение потребителей, принял решение наложить на компанию-нарушителя штраф в размере 3,2 млн грн", - сообщили в Антимонопольном комитете.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины наложил штраф в более полумиллиона гривен на производителя препарата, который рекламировали как лекарство от коронавируса.