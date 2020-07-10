Переговоры с Турцией о соцобеспечении: Зеленский сформировал делегацию

КИЕВ. 10 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский постановил образовать делегацию Украины для участия в переговорах с Турецкой Республикой относительно заключения Соглашения между Украиной и Турецкой Республикой о социальном обеспечении. Соответствующий указ № 270/2020 от 10 июля обнародован на сайте главы государства, передает УНН.

"Образовать делегацию Украины для участия в переговорах с Турецкой Республикой относительно заключения Соглашения между Украиной и Турецкой Республикой о социальном обеспечении", - говорится в указе.

Также Зеленский определил состав делегации, в него входит:

• главный специалист отдела правовой экспертизы международных договоров Управления правовой экспертизы договоров и международного сотрудничества Департамента международного права Министерства юстиции Украины Наталия Гриненко

• руководитель экспертной группы по вопросам систем социального страхования, страховых выплат и услуг Директората развития социального страхования Министерства социальной политики Украины Светлана Димитренко

• начальник отдела страховых выплат управления страховых выплат и материального обеспечения Фонда социального страхования Украины (по согласию) Татьяна Кичма

• руководитель экспертной группы по вопросам солидарной системы пенсионного страхования Директората развития социального страхования Министерства социальной политики Украины Татьяна Матюх

• второй секретарь отдела консульско-правовым вопросам Управления консульско-правовой работы и визовой политики Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Виктория Цурцумия

• заместитель начальника отдела материального обеспечения управления страховых выплат и материального обеспечения Фонда социального страхования Украины (по согласию) Артур Чередник

• заместитель начальника управления методологического обеспечения - начальник отдела организации выполнения международных договоров Департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Ольга Шушкова

В указе отмечается: разрешить главе делегации Украины - заместителю министра социальной политики Украины Виталию Музыченко вносить в случае необходимости изменения в состав делегации по согласованию с Министерством иностранных дел Украины.

Кроме того, Зеленский утвердил директивы делегации Украины для участия в переговорах с Турецкой Республикой относительно заключения Соглашения между Украиной и Турецкой Республикой о социальном обеспечении (прилагаются, для служебного пользования).

"Кабинету министров Украины решить вопрос финансового обеспечения проведения переговоров с Турецкой Республикой относительно заключения Соглашения между Украиной и Турецкой Республикой о социальном обеспечении", - говорится в указе.

Сообщается, что Зеленский также постановил признать утратившим силу Указ Президента Украины от 28 января 2020 № 25 "О делегации Украины для участия в переговорах с Турецкой Республикой относительно заключения Соглашения между Украиной и Турецкой Республикой о социальном обеспечении".

Напомним, Украина и Турция планируют начать реализацию соглашения о военно-финансовом сотрудничестве.