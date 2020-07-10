Новости: Политика
Пятница, 10 июля 2020, 20:52 • Анна Мурашко • 8415
Рада соберется на внеочередное заседание 13 июля: какие вопросы рассмотрят
КИЕВ. 10 июля. УНН. В понедельник, 13 июля, в 14:00, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале, передает УНН.
"В понедельник, 13 июля в 14:00, состоится внеочередное заседание Верховной Рады.
На повестке дня - президентские законопроекты. А вечером в понедельник запланировано заседание фракции, где мы рассмотрим кадровые вопросы", - написал Качура.
Ранее Качура сообщил, что "Слуга народа" в понедельник, 13 июля может собраться на заседание фракции.
Источник: УНН
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