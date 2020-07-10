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Рада соберется на внеочередное заседание 13 июля: какие вопросы рассмотрят

Рада соберется на внеочередное заседание 13 июля: какие вопросы рассмотрят

КИЕВ. 10 июля. УНН. В понедельник, 13 июля, в 14:00, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале, передает УНН.

"В понедельник, 13 июля в 14:00, состоится внеочередное заседание Верховной Рады.

На повестке дня - президентские законопроекты. А вечером в понедельник запланировано заседание фракции, где мы рассмотрим кадровые вопросы", - написал Качура.

Ранее Качура сообщил, что "Слуга народа" в понедельник, 13 июля может собраться на заседание фракции.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, заседание, Слуга народа
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