Рада соберется на внеочередное заседание 13 июля: какие вопросы рассмотрят

КИЕВ. 10 июля. УНН. В понедельник, 13 июля, в 14:00, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале, передает УНН.

"В понедельник, 13 июля в 14:00, состоится внеочередное заседание Верховной Рады.

На повестке дня - президентские законопроекты. А вечером в понедельник запланировано заседание фракции, где мы рассмотрим кадровые вопросы", - написал Качура.

Ранее Качура сообщил, что "Слуга народа" в понедельник, 13 июля может собраться на заседание фракции.