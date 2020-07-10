Разумков созывает внеочередное заседание ВР на 13 июля: повестка дня

КИЕВ. 10 июля. УНН. Председатель парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва 13 июля 2020 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.

"Созвать внеочередное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 14 часов 13 июля 2020 года", - говорится в распоряжении.

В повестке дня указано 13 вопросов.

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что в понедельник, 13 июля, в 14:00, состоится внеочередное заседание Верховной Рады.

Он также сообщил, что на повестке дня - президентские законопроекты.