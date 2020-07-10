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Пятница, 10 июля 2020, 21:50 • Тоня Туманова • 4305
Разумков созывает внеочередное заседание ВР на 13 июля: повестка дня
Дмитрий Разумков
КИЕВ. 10 июля. УНН. Председатель парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва 13 июля 2020 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.
"Созвать внеочередное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 14 часов 13 июля 2020 года", - говорится в распоряжении.
В повестке дня указано 13 вопросов.
Ранее народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что в понедельник, 13 июля, в 14:00, состоится внеочередное заседание Верховной Рады.
Он также сообщил, что на повестке дня - президентские законопроекты.
Источник: УНН
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