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Встреча Зеленского и Лукашенко: Ермак обсудил детали с белорусским коллегой

Встреча Зеленского и Лукашенко: Ермак обсудил детали с белорусским коллегой

Андрей Ермак

КИЕВ. 10 июля. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с главой Администрации Президента Республики Беларусь Игорем Сергиенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Президента Украины.

“Собеседники обсудили вопросы углубления украинского-белорусского сотрудничества, в частности культурных связей. Андрей Ермак проинформировал Игоря Сергиенко об инициативе украинской стороны по подготовке ряда двусторонних документов к встрече президентов Украины и Республики Беларусь, которая планируется осенью этого года”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились о дальнейших контактах для более предметного рассмотрения предложений.

В прошлом месяце, во время своего визита в Минск Ермак также обсуждал предстоящий визит президента Владимира Зеленского в Беларусь. Тогда было предварительно объявлено, что встреча Зеленского и Лукашенко запланирована на октябрь этого года. В частности, сторонами обсуждалось участие президентов двух стран в третьем Форуме регионов Украины и Республики Беларусь, который должен состояться осенью в белорусском Гродно.

Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь, Лукашенко, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
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