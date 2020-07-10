Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,93 -0,0179  EUR: 30,54 0,1064 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Психолог рассказала, почему так много сексизма в современном мире и как с ним бороться
Психолог рассказала, почему так много сексизма в современном мире и как с ним бороться
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
3225

"Слуга народа" обвинил шахтеров в распространении коронавируса

"Слуга народа" обвинил шахтеров в распространении коронавируса

Александр Мариковский

КИЕВ. 10 июля. УНН. Народный депутат от фракции “Слуга народа” Александр Мариковский заявил в эфире “Шустер LIVE” о том, что распространение коронавируса каким-то образом обусловлено угольной сферой, передает УНН.

“Онкология, ОРЗ (острое респираторное заболевание — ред.) и CoViD по сути распространяются из-за грязной генерации (угольной отрасли — ред.)”, — заявил Мариковский.

Также, отвечая на вопрос шахтеров, что с ними будет дальше — ведь шахтеры образуют моногорода, которые без наличия действующих шахт превратятся в “призраки” и руины — Мариковский ответил, что вопрос шахтеров не стоит рассматривать с социальной точки зрения, необходимо это делать исходя из экономических факторов.

Напомним, в отличие от Мариковского, передовые службы и организации мира до сих пор не могут выяснить причину появления и распространения коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Шахтер, Коронавирус, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.