"Слуга народа" обвинил шахтеров в распространении коронавируса

КИЕВ. 10 июля. УНН. Народный депутат от фракции “Слуга народа” Александр Мариковский заявил в эфире “Шустер LIVE” о том, что распространение коронавируса каким-то образом обусловлено угольной сферой, передает УНН.

“Онкология, ОРЗ (острое респираторное заболевание — ред.) и CoViD по сути распространяются из-за грязной генерации (угольной отрасли — ред.)”, — заявил Мариковский.

Также, отвечая на вопрос шахтеров, что с ними будет дальше — ведь шахтеры образуют моногорода, которые без наличия действующих шахт превратятся в “призраки” и руины — Мариковский ответил, что вопрос шахтеров не стоит рассматривать с социальной точки зрения, необходимо это делать исходя из экономических факторов.

Напомним, в отличие от Мариковского, передовые службы и организации мира до сих пор не могут выяснить причину появления и распространения коронавируса.