Трамп подтвердил кибератаку США на российскую "фабрику троллей"

КИЕВ. 11 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп в 2018 году одобрил проведение кибератаки, нацеленной на российское "Агентство интернет-исследований", также известное как "фабрика троллей". Об этом обозреватель издания The Washington Post Марк Тисен пишет в своей колонке в субботу, 11 июля. Об этом пишет УНН сираючись на данные WP и DW.

По словам журналиста, который несколькими днями ранее провел интервью с главой Белого дома, Трамп в ответ на вопрос, санкционировал ли он атаку, ответил: “Правильно”.

Президент пояснил, что действовал на основании предоставленных ему разведданных о вмешательстве российской стороны в выборы в Соединенных Штатах. Издание сообщало о хакерской атаке еще в феврале 2019-го, однако глава государства ранее не подтверждал ее проведения.

По словам Трампа, кибератака была лишь одним из элементов политики американских властей касательно РФ. “Никто не проявляет к России больше жесткости, чем я”, — подчеркнул президент. Он отнес в список действий, направленных на противодействие России, поставки вооружений в Украину, превращение США в “государство номер один по добыче нефти”, а также неоднократную критику газопровода “Северный поток — 2”.

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“Агентство интернет-исследований” в российском Санкт-Петербурге считают одной из компаний, которая влияет на общественное мнение в социальных сетях в интересах Кремля. Фирму связывают со структурами российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного как “повар Путина”.

Российские власти неоднократно отрицали свое вмешательство в выборы президента США в 2016 году. Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России было завершено в марте 2019 года. Спецпрокурор обнаружил попытки представителей РФ вмешаться в предвыборную гонку, но не смог доказать сговор предвыборного штаба Трампа с российскими властями.

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