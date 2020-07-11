Задолженность госбюджета перед шахтерами погашена - Минэнерго

КИЕВ. 11 июля. УНН. Задолженность по заработной плате перед шахтерами государственных шахт, которую можно выплатить за счет бюджетных средств, полностью погашена. Об этом сообщили в Минэнерго, передает УНН.

“На данный момент осталась задолженность по зарплате перед государственными угледобывающими предприятиями, которую можно погасить только за счет средств, полученных от реализации угольной продукции”, — отметили в ведомстве.

Напомним, с понедельника шахтеры выходят на работу. С прошлого года они находились в вынужденном простое. Стабилизации в угольной отрасли способствовало распоряжение Кабмина о приоритете использования украинского угля на тепловых электростанциях.