Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,93 -0,0179  EUR: 30,54 0,1064 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Психолог рассказала, почему так много сексизма в современном мире и как с ним бороться
Психолог рассказала, почему так много сексизма в современном мире и как с ним бороться
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
7230

Задолженность госбюджета перед шахтерами погашена - Минэнерго

Задолженность госбюджета перед шахтерами погашена - Минэнерго

фотогалерея

КИЕВ. 11 июля. УНН. Задолженность по заработной плате перед шахтерами государственных шахт, которую можно выплатить за счет бюджетных средств, полностью погашена. Об этом сообщили в Минэнерго, передает УНН.

“На данный момент осталась задолженность по зарплате перед государственными угледобывающими предприятиями, которую можно погасить только за счет средств, полученных от реализации угольной продукции”, — отметили в ведомстве.

Напомним, с понедельника шахтеры выходят на работу. С прошлого года они находились в вынужденном простое. Стабилизации в угольной отрасли способствовало распоряжение Кабмина о приоритете использования украинского угля на тепловых электростанциях.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.