Меркель рассказала о своем видении способов преодоления коронакризиса

КИЕВ. 11 июля. УНН. Мир сможет преодолеть вызванный распространением коронавируса кризис только с помощью международной солидарности и сотрудничества. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в еженедельном видеообращении, опубликованном в субботу, 11 июля, на ее сайте, передает УНН со ссылкой на DW.

“Только если мы сможем найти глобальные ответы на эту глобальную угрозу, мы получим шанс сегодня и в будущем побеждать пандемию. Особенно учитывая рост населения в мире”, — отметила Меркель.

По ее словам, именно поэтому федеральное правительство поддерживает международные усилия по борьбе с коронавирусом, а Германия участвует в “программах международных организаций, прежде всего ВОЗ, МВФ и Всемирного банка”. Кроме того, Германия предоставляет разностороннюю помощь в сфере здравоохранения и исследований, чтобы сделать возможным глобальное и справедливое распределение вакцин и медикаментов, добавила Меркель.

Канцлер Германии отметила, что во многих странах “видит большую готовность вместе противостоять этим вызовам”, и это вселяет в нее надежду.

Напомним, 7 июля США официально сообщили Организацию Объединенных Наций (ООН) о своем выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

О намерении выйти из ВОЗ президент США Дональд Трамп заявил еще в мае — в разгар пандемии коронавирусной болезни. Это намерение президента США вызвало резкую критику во многих странах мира. Трамп обвинил ВОЗ в зависимости от китайского правительства и неадекватную и слишком медленную реакцию на вспышку коронавируса в Ухане.

США также не поддерживают международные усилия по разработке и распределения вакцины, пытаясь прежде всего обеспечить себе право первоочередного приобретения будущей вакцины.