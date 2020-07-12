В Украине разрабатывают план реформирования психиатрической системы

КИЕВ. 12 июля. УНН. Министерство здравоохранения совместно с Министерством социальной политики, разрабатывают план реформирования психиатрической системы. Для создания действенной психиатрической службы нужно время. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"В это должен быть план, который мы сейчас разрабатываем, именно чтобы была реформирована психиатрическая система. Сейчас до конца года мы приняли уже такие антикризисные шаги для того, чтобы мы дофинансировали до уровня прошлого года: начиная с 1 июля этого года и до конца года, они будут дофинансированы до уровня прошлого года, все наши психиатрические больницы. Отдельно мы разрабатываем план, в том числе, общаемся с Министерством социальной политики", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что психиатрическая служба у нас стоит на стыке с Министерством социальной политики, с социальными службами.

"Каким образом нам создать именно действенную психиатрическую службу, действенное предоставление (помощи - ред.) людям, которые больны психиатрическими заболеваниями. Конечно, мы это сделаем. На это только нужно время. Это невозможно сделать за месяц", - добавил Максим Степанов.

Напомним, Степанов требует от НСЗУ заключить договора и дофинансировать больницы на 4,5 млрд гривен.