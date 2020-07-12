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Путина покоробили слова Зеленского о сговоре СССР и нацистской Германии

Путина покоробили слова Зеленского о сговоре СССР и нацистской Германии

КИЕВ. 12 июля. УНН. Президента России Владимира Путина "внутренне коробят" высказывания Президента Украины Владимира Зеленского о роли СССР во второй мировой войне. Об этом сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире одного из российских телеканалов, передает УНН.

“Мы знаем, что для любого гражданина нашей страны, и особенно для президента Путина, это священная тема. И когда мы слышим подобные заявления, я уверен, что внутренне это Путина коробит”, - сказал Дмитрий Песков, комментируя, что высказывания Владимира Зеленского по поводу роли Советского Союза в Великой отечественной войне.

Напомним, на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой в Освенциме 27 января 2020 года Президент Зеленский назвал нападение на Польшу в 1939 году сговором двух тоталитарных режимов СССР и нацистской Германии.

"Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим государствам необходимо объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году, не имеют права на безразличие и бездействие", - заявил тогда глава государства.

Позже российский президент Владимир Путин прокомментировал слова Зеленского, заявил, что оценивает их негативно. 

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Путин Владимир
Путин Владимир
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