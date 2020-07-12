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Языковой омбудсмен планирует в ближайшее время встретиться с Президентом и премьером

Языковой омбудсмен планирует в ближайшее время встретиться с Президентом и премьером

Тарас Кремень

КИЕВ. 12 июля. УНН. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что планирует в ближайшее время встретиться с Президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом шныряли. Об этом от сообщил в интервью Радио Свобода, передает УНН.

"Еще самом деле я не успел пообщаться с премьер-министром и с Президентом. Я думаю, что это у нас будет в ближайшее время. Мы спланируем такие встречи для того, чтобы у нас была одна общая карта. Потому что все-таки офис Уполномоченного по защите государственного языка находится в структуре Кабмина Украины. И я искренне надеюсь на эту поддержку", - отметил Кремень.

Напомним, 8 июля правительственным решением Тарас Кремень был избран уполномоченным по защите государственного языка. На этом посту он сменил Татьяну Монахову, которая менее чем через полгода после назначения уволилась в апреле. Она объяснила это тем, что секретариат ведомства, которое ей поручили возглавлять, так и не начал работу и не получил финансирования.

Источник: УНН
Теги: языковой омбудсмен
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