Разрисованный забор и пострадавшие: полиция Харькова устанавливает обстоятельства конфликта между сторонниками Шария и националистами

КИЕВ. 12 июля. УНН. В результате конфликта, возникшего сегодня в Харькове двое мужчин были госпитализированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"12 июля в 15:52 в Шевченковский отдела полиции поступило сообщение о конфликте между гражданами по улице Аральской.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководители Шевченковского отдела полиции. По адресу полицейские обнаружили разрисованный забор домовладения и двух пострадавших мужчин. С телесными повреждениями были доставлены в больницу ", - говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадали 22-х и 32-летние мужчины.

Следственным Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до от 3 до 7 лет. Все обстоятельства конфликта и личности злоумышленников устанавливаются.

В то же время известно, что конфликт возник между сторонниками партии Шария и представителями Национального корпуса. Конфликт якобы произошел под домом семьи экс-нардепа от Партии регионов Владимира Кацубы.