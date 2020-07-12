Германия предложила ЕС ввести санкции против России за кибератаки

КИЕВ. 12 июля. УНН. Правительство ФРГ предложило странам-членам ЕС ввести общие санкции за масштабную хакерскую атаку на Бундестаг пять лет назад. В федеральном правительстве Германии считают, что к ней был причастен хакер Главного разведывательного управления Генерального штаба Российской Федерации (ГРУ). Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает DW и информагентство dpa со ссылкой на полученную копию ответа правительства на запрос фракции Левой партии в Бундестаге, передает УНН.

Федеральная прокуратура Германии 5 мая выдала ордер на арест гражданина России Дмитрия Бадина. В прокуратуре предполагают, что он является членом хакерской группы APT28 и подозревают, что Бадин “отвечал за хакерскую атаку на немецкий Бундестаг в апреле-мае 2015 года”.

Федеральное правительство “подало предложение по санкциям в рамках ЕС и представило масштабный пакет доказательств на основе результатов расследования немецких органов, разведывательной информации и общедоступных источников” и направил их другим странам-членам ЕС, говорится в ответе правительства на запрос фракции Левой партии.

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Представитель Еврокомиссии в ответ на запрос dpa отметил, что отдельные страны ЕС могут вносить предложения. “Далее решение за Советом ЕС, которое должно быть принято единогласно”, — отметил он, добавив, что соответствующее сообщение сделают только после принятия такого решения.

Если ЕС таки введет санкции за хакерскую атаку на Бундестаг, то это станет первым случаем применения режима санкций в ответ на кибератаки с момента его принятия в мае 2019 году.

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Напомним, в мае 2015 года года стало известно о самой масштабной хакерской атаке против немецкого Бундестага. Тогда многие компьютеры в офисах депутатов, а также в офисе канцлера Германии Ангелы Меркель были заражены шпионским программным обеспечением.

В 2017 году Совет ЕС решил разработать основу для совместного дипломатического ответа Евросоюза на вредную кибердеятельность — так называемый набор инструментов кибердипломатии (Cyber Diplomacy Toolbox).

Этот “набор инструментов” нацелен на “отдельных лиц или группы, а не на страны”, отметили в федеральном правительстве в ответе на запрос фракции Левой партии.

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