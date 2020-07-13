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В Сенате США заявили о намерении вызвать Мюллера дать показания

В Сенате США заявили о намерении вызвать Мюллера дать показания

Роберт Мюллер

КИЕВ. 13 июля. УНН. Сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм заявил в воскресенье, что согласится на просьбу демократов вызвать бывшего спецпрокурора Мюллера, который расследовал дело вмешательства России в американские выборы, дать показания в Сенате. Об этом пишет “Голос Америки”, передает УНН.

"Демократы в Сенатском юридическом комитете ранее просили, чтобы господин Мюллер дал показания о его расследование. Этот запрос будет удовлетворен", - заявил Грэм.

Заявление Грэма прозвучало после того, как бывший спецпрокурор Мюллер опубликовал в издании Washington Post статью, в которой защитил выводы своей команды в отношении бывшего советника президента Трампа Роджера Стоуна после того, как Трамп смягчил наказание, ему в судебном порядке.

Стоун "остается осужденным преступником, и это правильно", - написал Мюллер.

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Он добавил, что чувствует необходимость "ответить как на более общие утверждения о том, что наше расследование было нелегитимным, а наша мотивация неправомерной, так и на конкретные утверждения, что Роджер Стоун стал жертвой нашего офиса. Стоун был привлечен к уголовной ответственности и осужден за то, что он совершил федеральные преступления".

Грэм вспомнил статью в Washington Post, заявив, что Мюллер "очевидно ... желает, а также способен защищать" свое расследование.

Демократы восстановили свои призывы вызвать Мюллера для дачи показаний после того, как юридический комитет проголосовал за предоставление Грэму более широких полномочий вызывать свидетелей и требовать предоставления документов в рамках его расследования работы Мюллера и его команды.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, расследование
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