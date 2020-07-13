Сегодня состоится внеочередное заседание Верховной Рады: что известно

КИЕВ. 13 июля. УНН. Сегодня состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Соответствующее распоряжение накануне подписал Председатель парламента Дмитрий Разумков, передает УНН.

“В связи с требованием президента о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады ... созвать внеочередное пленарное заседание на 14:00 13 Июля 2020”, — говорилось в распоряжении.

Так, в повестке дня планируется рассмотреть 13 вопросов, среди которых имеются законопроекты о внесении изменений в законы “О рынке электроэнергии”, “О государственном бюджете Украины на 2020 год”, проект постановления о назначении очередных местных выборов в октябре этого года и тому подобное.

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В частности, ранее нардеп от “Слуги народа” Александр Качура сообщал, что на повестке дня — президентские законопроекты, а вечером понедельника планируется заседание фракции, где будут рассмотрены кадровые вопросы.