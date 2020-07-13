Рада сегодня планирует назначить местные выборы в этом году в Украине

КИЕВ. 13 июля. УНН. Верховная Рада Украины на сегодняшнем внеочередном заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, проект постановления о назначении местных выборов в 2020 году и законопроект о внесении изменений в госбюджет относительно проведения выборов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня ВР.

Так, на внеочередном заседании парламентарии планируют рассмотреть проект постановления №3809 о проведении 25 октября 2020 года местных выборов в Украине, законопроект №3659 о внесении изменений в госбюджет и законопроекты №№3712 и 3712-1 о внесении изменений в госбюджет относительно финансового обеспечения проведения выборов.

Кроме того, нардепы планируют рассмотреть законопроект №3720 относительно совершенствования электронной формы документооборота в ВР, а также законопроекты №№3486 и 3486-1 по социальной защите населения в период карантина.

Также планируется рассмотреть законопроект №2458 относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщал УНН ранее, сегодня состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Соответствующее распоряжение накануне подписал председатель парламента Дмитрий Разумков.



