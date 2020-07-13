Разумков созывает еще одно внеочередное заседание ВР

КИЕВ. 13 июля. УНН. Завтра, 14 июля, в 15:00, состоится еще одно внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Об этом заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета в ВР, передает корреспондент УНН.

"Уже подготовлено или сейчас будет подготовлено еще одно распоряжение главы ВРУ о созыве внеочередного заседания ВРУ завтра в 15 часов по требованию 158 народных депутатов Украины. Перечень вопросов также определен и вскоре будет доведен до нардепов", - отметил Разумков.

Как сообщал УНН ранее, сегодня состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины. На сегодняшнем внеочередном заседании Рада планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, проект постановления о назначении местных выборов в 2020 году и законопроект о внесении изменений в госбюджет относительно проведения выборов.