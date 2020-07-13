Эксперт назвал единственную заинтересованную в сокращении штата ВСУ сторону, и это — РФ

КИЕВ. 13 июля. УНН. Комментируя "кадровую реформу" Вооруженных сил Украины, которая заключается в сокращении штатной численности украинских военных, сопредседатель общественной инициативы "Правое Дело" Дмитрий Снегирев заявил, что в этом, в первую очередь, заинтересована Россия, передает УНН.

"Никакого сокращения не может быть. Сокращать нельзя, потому что 7-й год войны. На момент наличии у нас в Украине группировок РФ, насчитывающих около 90 тыс. человек, солдат, соответственно любые разговоры о возможном сокращении численности ВСУ не вовремя", - считает Снегирев.

На любые милитарные потуги Российской Федерации, Украина должна отвечать адекватно, отмечает эксперт и добавляет, что, когда речь идет действительно о намерениях сокращения штата ВСУ, то, в первую очередь, в этом заинтересована РФ.

"Как потенциальный агрессор она, в первую очередь, заинтересована в понижении обороноспособности украинской армии и, соответственно, в сокращении численности ВСУ и в уменьшении финансирования. Но у нас финансирование на уровне 5% ВВП, что превышает даже европейские стандарты. Поэтому говорить о том, что есть недофинансирование регулярных частей ВСУ, нельзя.

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Другой вопрос - в оборонном бюджете лишь 10% предусмотрено на переоснащение ВСУ, и это не соответствует стандартам НАТО. Потому должно быть от 30-40% затрат на переоснащение, а у нас, к сожалению, все разговоры по переоснащению - остаются на уровне разговоров", - резюмировал Снегирев.

Отметим, о намерениях сократить штатную численность армии Руслан Хомчак заявил накануне. При этом, он сам подтвердил, что в ВСУ есть недокомплект военных.

По словам эксперта Сергея Грабского, "сокращать войска во время растущей угрозы, в условиях действующего вооруженного конфликта, - это, по меньшей мере, глупо и нецелесообразно".

Хомчак говорит, что решение поэтапно привести штатную численность войск в соответствие с определенным законодательством Украины количеством, объясняет Грабский и констатирует:

"Ну, но это же все равно сокращение! Мало того, в чем заключается специфика сокращения: сокращаются штатные должности, а на сколько у нас укомплектованность войск соответствует заявленной численности, - об этом же не говорят", - отметил эксперт.

Напомним, по словам военного историка Михаила Жирохова, к предложениям Хомчака по снижению боевых возможностей армии следует обратить внимание НАТО.

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