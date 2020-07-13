Недопоставки и манипуляции: в Минздраве возникли вопросы к "Медицинским закупкам"

КИЕВ. 13 июля. УНН. В Министерстве здравоохранения возникли вопросы к государственному предприятию "Медицинские закупки Украины", в частности, о целесообразности аренды офиса на улице Крещатик за 1 млн грн в год. Также в Минздраве заявили, что ГП посылает им технические характеристики канцтоваров вместо лекарств, поставило на склады 79 тыс. респираторов вместо 1,2 млн законтрактованных и манипулирует экономией относительно собственных цифр. Об этом во время брифинга сказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает корреспондент УНН.

"О закупках 2020. Продолжается работа с государственным предприятием" Медицинские закупки Украины". На прошлой неделе нами обработаны и направлены к ним типовой проект договора, согласно которому они могут объявлять все свои конкурсы, все свои тендеры. Там есть конкретные вещи, связанные с существенными и важными достаточно пунктам, касающимися, в частности, форсмажорных случаев, относительно штрафных санкций, по антикоррупционному законодательству, антикоррупционным программам, которым должны соответствовать их документы. В то же время, ГП "Медицинские закупки Украины" письмами присылает нам технические качественные характеристики вместо лекарств и медицинских изделий: воды, канцтоваров и предметов, вообще не касающихся централизованных закупок лекарств", - сказала Светлана Шаталова.

Она отметила, что все централизованные закупки должны осуществляться в соответствии с утвержденной номенклатурой.

"Также у Министерства здравоохранения возникают вопросы относительно арендованного с 2019 года офиса этой компании на Крещатике и вообще целесообразности оплаты в размере 1 млн грн в год в качестве арендной платы помещения. Например, за прошлый год, где было 7 штатных работников", - добавила Светлана Шаталова.

По ее словам, их команда и она лично уверена в том, что государственнический подход и демонстрация институциональной способности государственного медицинского закупщика должны выражаться в качественной и эффективной работе на благо пациентов Украины.

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"И это является первоочередной и приоритетной задачей. От этого зависит, собственно, своевременная поставка лекарств для пациентов в 2020 году. Чтобы урегулировать все эти вопросы, несогласованности, Минздрав до конца этой недели утвердит порядок взаимодействия между учреждениями с четкими сроками, с ответственностями. Во избежание недоразумений, и наконец прекратить подобные манипуляции", - сказала Светлана Шаталова.

Она отметила, что кроме лекарств ГП "МЗУ" закупает средства индивидуальной защиты для медицинских работников.

"Например, респираторы, с 1,2 млн единиц законтрактованных - поставлено на склад 79 тысяч. В полном объеме поставлено на склад защитные очки, щитки и перчатки. Все эти вещи поступят в ближайшее время или уже начали поступать в региональные больницы. С 3 млн хирургических масок поставлено 1,5 млн штук. При этом, я замечу, что те цены, которые декларировало ГП "МЗУ" в апреле и при формировании бюджетных программ, и при подготовке Министерством постановления о выделении средств, предусматривали закупку, например, респираторов за 130 гривен, хирургических масок за 13 гривен, защиты глаз 200 грн, и тому подобное. И все эти документы есть с подписями директора, они официальные и они находятся в Минздраве. Поэтому на самом деле на сейчас ГП "Медицинские закупки" манипулирует трогательной экономией около 70% от самого себя, от своих цифр", - добавила Светлана Шаталова.

Напомним, ранее ГП "Медицинские закупки" заявляло, что ежемесячная потребность для закупки необходимых средств для Украины составляет 750-760 млн грн.