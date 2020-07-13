Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,93 0,0000  EUR: 30,54 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Внеочередное заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
Дробович рассказал, в каких судебных делах фигурирует Институт нацпамяти
Дробович рассказал, в каких судебных делах фигурирует Институт нацпамяти
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
5460

Экоинспекция насчитала за месяц 100 млн грн убытков, причиненных природе

Экоинспекция насчитала за месяц 100 млн грн убытков, причиненных природе

КИЕВ. 13 июня. УНН. За июнь убытки государству за нарушения природоохранного законодательства составили более 100 млн грн, в правоохранительные органы направлено 94 материала по признакам преступлений против окружающей среды. Об этом написал в Facebook председатель Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Андрей Малеванный, передает УНН.

"Подвели итоги работы ГЭИ за июнь. Общая сумма рассчитанных убытков, причиненных государству нарушениями природоохранного законодательства - 100 млн 152 тыс. 549 грн. Почти 92% убытков (91 млн 738 тыс. 44 грн) нанесены неустановленными лицами", - написал Малеванный.

Также он отметил, что за месяц провели 2141 проверку, составили 2267 протоколов об админнарушении. Штрафные санкции наложены на 2109 нарушителей на общую сумму 681,2 тыс. грн, из которых в государственный бюджет взыскано 664,8 тыс. грн.

"В правоохранительные органы направлено 94 материала по признакам преступления против окружающей среды (ст. 214 Уголовного процессуального кодекса Украины). Открыто 58 уголовных производств. Претензий и исков за месяц было предъявлено на общую сумму 2 млн 131 тыс. 441 грн. В добровольном и принудительном порядке через решения судов взыскано 7 млн 133 тыс. 548 грн", - добавил Малеванный.

Напомним, председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный инициировал встречу с Послом Венгрии в Украине Иштваном Ийдярто и председателем Закарпатской ОГА Алексеем Петровым, чтобы вместе выработать решение относительно попадания реками с территории Украины в Венгрию большого количество мусора.

Источник: УНН
Теги: экология
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.