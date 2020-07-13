Экоинспекция насчитала за месяц 100 млн грн убытков, причиненных природе

КИЕВ. 13 июня. УНН. За июнь убытки государству за нарушения природоохранного законодательства составили более 100 млн грн, в правоохранительные органы направлено 94 материала по признакам преступлений против окружающей среды. Об этом написал в Facebook председатель Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Андрей Малеванный, передает УНН.

"Подвели итоги работы ГЭИ за июнь. Общая сумма рассчитанных убытков, причиненных государству нарушениями природоохранного законодательства - 100 млн 152 тыс. 549 грн. Почти 92% убытков (91 млн 738 тыс. 44 грн) нанесены неустановленными лицами", - написал Малеванный.

Также он отметил, что за месяц провели 2141 проверку, составили 2267 протоколов об админнарушении. Штрафные санкции наложены на 2109 нарушителей на общую сумму 681,2 тыс. грн, из которых в государственный бюджет взыскано 664,8 тыс. грн.

"В правоохранительные органы направлено 94 материала по признакам преступления против окружающей среды (ст. 214 Уголовного процессуального кодекса Украины). Открыто 58 уголовных производств. Претензий и исков за месяц было предъявлено на общую сумму 2 млн 131 тыс. 441 грн. В добровольном и принудительном порядке через решения судов взыскано 7 млн 133 тыс. 548 грн", - добавил Малеванный.

Напомним, председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный инициировал встречу с Послом Венгрии в Украине Иштваном Ийдярто и председателем Закарпатской ОГА Алексеем Петровым, чтобы вместе выработать решение относительно попадания реками с территории Украины в Венгрию большого количество мусора.