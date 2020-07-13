Местная власть и активисты отказали людям в бесплатном доступе к Межигорью Януковича

КИЕВ. 13 июля. УНН. Жителям близлежащих сел установили график бесплатных посещений территории дома Виктора Януковича в Межигорье. Они смогут гулять там во вторник и четверг. По выходным дням все так же придется платить. Но открытого доступа к береговой линии не будет, сообщает УНН со ссылкой на пост в соцсети главы сельсовета Новых Петровцев Родиона Старенького.

Старенький сообщил, что на днях договорился с общественниками “НПУ” Межигорье“, которые обитают в доме экс-президента Украины о том, что жители его села (с паспортом) смогут посещать парк Межигорья во вторник и в четверг. В обмен на это он отзывает свое распоряжение про демонтажу забора со стороны пляжа “Дамба”.

“Несколько месяцев назад на заседании исполнительного комитета мы приняли решение о демонтаже забора со стороны так называемого пляжа "Дамба“. Такую возможность недавно органам местной власти было предоставлено законодательно. Мы могли демонтировать 100 метров забора, разгородив доступ к прибрежной зоне Киевского водохранилища. Начался карантин, парки, в т.ч. и Межигорье, были закрыты. Мы решили подождать завершения карантина и затем вернуться к этому вопросу.

В течение этого времени я встречался и общался на эту тему с комендантом Межигорья Денисом Тарахкотеликом, он был категорически против демонтажа. В связи с тем, что тогда на территорию можно будет проникнуть не только днем, но и ночью, и не только добропорядочным туристам. Также здесь проживает много косуль, оленей, которые свободно гуляют по территории парка и в случае, если не будет ограды, они смогут покинуть эту территорию”, — рассказал Старенький.

Также он отметил, что обитатели дома Януковича остерегаются браконьеров, которые захотят охотиться на дичь.

“С разграждением этих 100 м забора возникла бы необходимость строить дополнительно 2 км забора вдоль набережной, чтобы отгородиться и не допустить прохождения на другую территорию парка тех, кто бесплатно имеет возможность гулять по набережной”, — добавляет глава сельсовета.

Проведя несколько дискуссий, власть Новых Петровцев и общественники в итоге сошлись на том, что местным жителям дают для прогулок два рабочих дня, но на пляж они попасть по-прежнему не смогут.

“Выходные дни дать ОО “НПУ "Межигорье“ не смогли, ведь это их прибыльные дни, в которые здесь много туристов, и если пойдет их еще больше, то это, пожалуй, может привести: 1) к уменьшению тех, кто заходит на платной основе — большие очереди, больше людей на самой территории, что создает определенный дискомфорт; 2) к неудобству на пропускных пунктах и опять таки возникновению очередей. Вот такие правила”, — указал Старенький.

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При этом в отсутствии бесплатного доступа к дому Януковича он обвинил Офис Генпрокурора, МВД, ГБР и АРМА.

“Конечно, не могу не вспомнить упреки о том, что все имеют право свободно попасть на территорию парка, но это вопрос советую поставить руководителям четырех ведомств, ответственным за это, а именно: Офис Генерального прокурора, МВД, ГБР и АРМА, которые своей бездеятельностью собственно и создали эту ситуацию”, — подчеркнул Старенький.

Бесплатное посещение Межгорья в будни касается тех жителей Новых Петровцев, которые имеют там прописку. Дети, которые не имеют паспорта, должны сопровождаться взрослыми с пропиской. По данным пользователей соцсетей, вход в Межигорье в выходной день стоит 150 грн за взрослого и 50 грн за ребенка. Пенсионеры и инвалиды 2 и 3 группы должны будут заплатить по 60 грн. Дети до 7 лет, участники боевых действий и инвалиды 1 группы — бесплатно.

При этом пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на такое решение Старенького. Некоторые указывали, что глава сельсовета не может самостоятельно определять, расчищать ему береговую зону или нет, — закон требует свободный доступ к водоемам.

“Никто не пренебрегает нормами действующего законодательства. Оно дает нам право выбора: или мы демонтируем забор, или не трогаем. Мы приняли решение оставить этот забор”, — комментирует Старенький.