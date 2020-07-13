В Украине стабилизируются темпы распространения коронавирусной инфекции - Степанов

КИЕВ. 13 июля. УНН. В Украине происходит стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом во время селекторного совещания сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В Украине происходит определенная стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует уменьшение количества госпитализаций за неделю", - отметил Максим Степанов во время традиционного селекторного совещания под председательством Президента Украины Владимира Зеленского.

Указано, что Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас в Украине более 26 тыс. активных больных.

Напомним, в Украине уже 54 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 612.