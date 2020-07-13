Список стран "красной" и "зеленой" зон для Украины: в МИД сообщили о недостатках

КИЕВ. 13 июля. УНН. Критерии, согласно которым Украина вносит государства в список стран, которые относятся к "красной" и "зеленой" зонам, нужно скорректировать. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Мы в МИД проанализировали эту модель "красных" и "зеленых" стран, и буквально в среду я говорил с министром здравоохранения о том, что нам нужно скорректировать критерии, согласно которым мы относим страну к той или иной категории, чтобы этот список был более объективным и более соответствовал реальности, которая существует в Украине. Потому что у нас ситуация с цифрами, к сожалению, ухудшается, я уже их назвал", - сказал министр.

По его мнению, в Украине, подобно ЕС, стоит привязаться не к конкретной цифре, которая ежедневно меняется, но к критериям.

"Например, если в стране "Х" показатель больных на 100 тыс. населения больше, чем в Украине, тогда она относится к "красной" зоне, а не писать, что любая страна, в которой более 40 больных на 100 тыс. населения, автоматически попадает в "красный" список. Тогда мы создаем нединамичную ситуацию, и страны будут находиться в "красном" списке несправедливо, а украинские граждане будут терять возможность и возвращаться в Украину без самоизоляции по прибытии", - пояснил Кулеба.

Он отметил, что имел соответствующую дискуссию с руководителем Минздрава 8 июля.

"Мне кажется, он услышал мои аргументы. Обычно у нас очень эффективное взаимодействие с Министерством здравоохранения и с министром Степановым, который действительно очень эффективно работает на этом поприще. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время они эти критерии скорректируют", - добавил дипломат.

Как сообщал УНН, 10 июля Министерство здравоохранения обновило список стран, принадлежащих к "красной" и "зеленой" зонам по показателям распространения коронавируса.