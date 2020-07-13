Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины Тарасу Матвииву

КИЕВ. 13 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена “Золотая Звезда” младшему лейтенанту Тарасу Матвииву, который погиб на Донбассе, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, передает УНН.

Соответствующий указ Глава государства подписал 13 июля.

“За героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена „Золотая Звезда“ Матвииву Тарасу Тарасовичу — младшему лейтенанту (посмертно)”, - говорится в документе.

“Тарас Матвиив на фронте с начала войны. Был волонтером и добровольцем, а в 2019 году начал службу в рядах ВСУ. Во время вражеского обстрела 31-летний Тарас спас двух своих собратьев, помог им добраться в безопасное место. К сожалению, сам погиб от вражеской мины. Именно благодаря таким людям Украина выстоит и победит. Это — пример ценностей для молодых поколений украинцев, которые творят нашу страну. Вечная память Герою”, - сказал глава государства.

Похорон защитника состоится в среду.

Напомним, младший лейтенант Тарас Матвиив погиб вечером 10 июля, когда боевики обстреляли украинские позиции в районе села Троицкое Попаснянского района Луганской области. Одна из мин попала в блиндаж, где было двое солдат. Тарас Матвиив вытащил двух своих бойцов наружу и отнес в безопасное место. В это время еще одна мина упала на позицию и осколками смертельно ранила Тараса.

Командование части 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ и собратья инициировали процедуру подачи на присвоение младшему лейтенанту Тарасу Матвииву звания Героя Украины.