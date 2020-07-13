Нардепы приняли за основу законопроект о соцзащите населения в период карантина

КИЕВ. 13 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3486 о внесении изменений в законодательство по соцзащите населения в период карантина, связанного с COVID-19. Соответствующее решение поддержали 319 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины "О занятости населения" и Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы", направленных на обеспечение социальной защиты населения, которое может пострадать от последствий распространения коронавирусной болезни (COVID-19), в частности, независимо от замкнутости цикла производства на предприятии и этапов технологического процесса.

Кроме того, предлагается привести в соответствие с законодательством сроки, в которые работодатели сообщают территориальные органы центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, о запланированном массовом освобождении работников.

Кроме того, предлагается урегулировать вопрос о предоставлении ваучеров лицам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС без установки инвалидности. Также предлагается разрешить председателям семейных фермерских хозяйств платить единый социальный взнос за себя и за членов семейного фермерского хозяйства.

Напомним, Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект №3486 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).