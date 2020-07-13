Кулеба об "ультиматуме" РФ в Берлине: это была спецоперация

КИЕВ. 13 июля. УНН. Ни одного ультиматума по проекту измененной украинской Конституции относительно особого статуса Донбасса на встрече советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине не было. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Это была российская спецоперация накануне встречи в Берлине. Ультиматума не было и быть не могло, потому что кто они такие, чтобы ставить ультиматумы Украине", - сказал министр, отвечая на вопрос журналиста относительно сообщений в СМИ об ультиматуме России в Берлине.

В контексте вопроса по закону об "особом статусе отдельных районов Донбасса", Кулеба отметил, что в случае если Кремль не устраивает положение какого-то закона Украины или законопроекта Украины, то "это проблема России, а не Украины".

"Мы уважаем свои международные обязательства и всегда коррелируем наше законодательство с международными обязательствами, но ни одна страна не должна нам указывать, каким должен быть закон. В то же время, безусловно, минские договоренности, являются предусмотренными ими положения, и наша позиция очень проста - мы уже несколько лет в Украине организуем глубинную реформу децентрализации. Именно в рамках этого процесса мы можем рассматривать полномочия пока оккупированных отдельной Луганской и Донецкой областей. Что касается упоминания так называемых ОРДЛО в Конституции, то для нас это неприемлемо и мы откровенно об этом говорим с нашими партнерами", - подчеркнул он.

Напомним, перед встречей советников в Берлине немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации сообщило, что на переговорах Москва будет настаивать на скорейшей юридической реорганизации временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Сообщалось, что российская сторона требовала, чтобы Киев представил проект измененной украинской Конституции относительно особого статуса Донбасса до 6 июля в Минской контактной группе.