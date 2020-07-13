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Новости: Политика
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Президент Швейцарии прибудет в Украину 20 июля

Президент Швейцарии прибудет в Украину 20 июля

Симонетта Зоммаруга

КИЕВ. 13 июля. УНН. В Украину с государственным визитом приедет Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаруга. Также Президент Укрины Владимир Зеленский и Симонетта Зоммаруга совершат совместную рабочую поездку на Донбасс. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.

"20-23 июля на приглашение Главы государства Украину с государственным визитом посетит Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаруга", - говорится в сообщении.

Сообщается, что программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате с глазу на глаз и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинского-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене.

"Владимир Зеленский и Симонетта Зоммаруга совершат совместную рабочую поездку на Донбасс с целью ознакомления с политикой безопасности и социально-экономической ситуацией в регионе, а также состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи", - отмечается в сообщении.

Напомним, Орбан приедет в Украину и встретится с Зеленским после пандемии коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Украина, визит, Швейцария
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