Президент Швейцарии прибудет в Украину 20 июля

КИЕВ. 13 июля. УНН. В Украину с государственным визитом приедет Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаруга. Также Президент Укрины Владимир Зеленский и Симонетта Зоммаруга совершат совместную рабочую поездку на Донбасс. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.

"20-23 июля на приглашение Главы государства Украину с государственным визитом посетит Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаруга", - говорится в сообщении.

Сообщается, что программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате с глазу на глаз и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинского-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене.

"Владимир Зеленский и Симонетта Зоммаруга совершат совместную рабочую поездку на Донбасс с целью ознакомления с политикой безопасности и социально-экономической ситуацией в регионе, а также состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи", - отмечается в сообщении.

Напомним, Орбан приедет в Украину и встретится с Зеленским после пандемии коронавируса.