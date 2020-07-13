Рада приняла за основу законопроект о праве некоторых граждан на получение пая

КИЕВ. 13 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3012-2 относительно обеспечения права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли (пая). Соответствующее решение поддержали 267 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проектом закона предлагается установить следующий порядок приватизации земель государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций:

- приватизации подлежат только земли государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций;

- вводятся нормы, по которым приватизация земель сельскохозяйственных предприятий может осуществляться как в процессе приватизации самих предприятий, так и без принятия решения об их приватизации, на основании решения органа, к сфере управления которого принадлежит предприятие, а также при ликвидации предприятий;

- при приватизации земель предприятий осуществляется следующее распределение их сельскохозяйственных угодий: до 40% земель распределяется между работниками предприятия и пенсионерами из их числа, работниками государственных и коммунальных учреждений социальной сферы, до 20% земель передаются в собственность участникам боевых действий для ведения личного сельского хозяйства, не менее 40% передаются в аренду на земельных торгах.

Как сообщал УНН, нардепы направили на доработку для подготовки на повторное первое чтение в комитет по вопросам аграрной и земельной политики законопроект №3012-1 относительно обеспечения права работников государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий и участников боевых действий на получение пая.