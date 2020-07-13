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Кулеба высказался относительно интервью Козака о минских переговорах

Кулеба высказался относительно интервью Козака о минских переговорах

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 13 июля. УНН. Интервью заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает показательным и уверяет, что Украина отдана имплементации минських договоренностей, но не по российскому сценарию. Об этом министр рассказал в интервью "Сегодня", передает УНН.

"Мы с большим вниманием ознакомились с интервью господина Козака ... Мы считаем это интервью очень показательным. Там просто коллекция российских штампов, подходов, и если читать между строк, то интервью является особенно познавательным", - сказал министр.

Он заверил: с первого дня после заключения минских договоренностей Украина была отдана их имплементации для того, чтобы прекратить войну и реинтегрировать оккупированные территории.

"Но реинтегрировать ни в коем случае не по российскому сценарию. И любые попытки извратить минские договоренности, интерпретировать их таким образом, чтобы реинтеграция состоялась на российских условиях - они заранее обречены на провал. Мы очень сильно рассчитываем на то, что Россия займет конструктивную, ответственную позицию относительно минских договоренностей и начнет с первого и важнейшего правила, закрепленного в них - это полное всеобъемлющее прекращение огня. А ставить минские договоренности с ног на голову и начинать требовать какие-то политические реформы в Украине и трансформации прежде чем выполнять все остальные пункты - это в буквальном смысле перекладываниея ответственности с больной головы на здоровую", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, на прошлой неделе Козак в интервью высказался, в частности, относительно возможности выхода Украины из минских соглашений.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, Минские соглашения
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